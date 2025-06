Bratislavský kraj ocenil 51 osobností, niektoré in memoriam

Bratislava 4. júna (TASR) - Prvý slovenský profesor psychiatrie a nestor slovenskej psychiatrie Karol Matulay (in memoriam), spevák, skladateľ, hudobník a spoluzakladateľ skupiny Elán Václav Patejdl (in memoriam), účastnícka protifašistického odboja za druhej svetovej vojny Anna Bergerová (in memoriam), spevák, skladateľ a niekdajší líder skupiny Modus Ján Lehotský či významný slovenský enológ, vinár, spisovateľ a biotechnológ Fedor Malík. Ale tiež akademický maliar a tvorca poštových známok SR, venujúci sa oceľorytine Martin Činovský, choreograf a režisér Jaroslav Moravčík či zakladateľ Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka. To je časť osobností, ktoré sa zaradili k laureátom ocenení Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ocenenia odovzdali v stredu v Divadle Aréne v Bratislave.



Bratislavský samosprávny kraj udeľuje každoročne ocenenia tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj kraja vo všetkých oblastiach života. Tentoraz boli ocenenia odovzdané 51 osobnostiam, keďže išlo o odovzdávanie ocenení za roky 2023 a 2024. Laureátov ocenili v štyroch kategóriách.



Výročnú cenu Samuela Zocha udelili 20 osobnostiam, Pamätný list predsedu BSK odovzdali 23 osobnostiam.



Udelených bolo aj šesť čestných občianstiev BSK. Získal ho taliansky ekonóm, historik a spisovateľ venujúci sa spoločnej histórii Talianska a Slovenska Lamberto Ferranti, rakúsky politik a dlhoročný prezident Rakúsko-slovenskej spoločnosti Werner Fasslabend, prvý rakúsky veľvyslanec v SR Maximilian Pammer, rakúsky diplomat Martin Eichtinger, bývalý predseda vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Erwin Pröll a dlhoročný starosta rakúskej prihraničnej obce Wolfstahl Gerhard Schödinger.



Titul historická osobnosť regiónu bol za rok 2023 udelený slovenskému maliarovi, autorovi výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky, národnému umelcovi Albínovi Brunovskému, ktorého rodiskom je obec Zohor. Za rok 2024 bol titul udelený slovenskému národohospodárovi, právnikovi, vysokoškolskému pedagógovi a počas druhej svetovej vojny prvému guvernérovi Slovenskej národnej banky Imrichovi Karvašovi.