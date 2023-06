Droba považuje zákon o turistických trasách za potrebný, žiada podporu

Bratislava 12. júna (TASR) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba považuje zákon o turistických trasách za dôležitý a potrebný. Adresoval preto list predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina), žiada v ňom pre navrhnutú legislatívu podporu.



"Je to zákon nielen v prospech turistov a turistiky, ale zároveň aj v prospech ekonomiky regiónov a zamestnanosti," vyhlásil Droba. Pripomína, že na turistov sú priamo v jednotlivých regiónoch v rámci cestovného ruchu naviazané stravovacie, ubytovacie, športové či zážitkové služby.



"Pre mnohých podnikateľov je to strategický zdroj príjmov a pre ľudí možnosť zamestnania. Mestám a obciam cestovný ruch prináša príjmy z dane z ubytovania či parkovania a do jeho rozvoja pravidelne investujú nemalé finančné prostriedky," podotkol predseda BSK.



O schválenie zákona v uplynulých dňoch požiadali aj Klub slovenských turistov, Asociácia prírodného turizmu či Slovenský cykloklub.



O novele zákona mali poslanci parlamentu rozhodnúť na májovej schôdzi, hlasovanie o balíku viacerých zmien však ukončili skôr. Novým zákonom o turistických trasách by sa tak parlament mal zaoberať aj na júnovej schôdzi.



Právna úprava má priniesť zriadenie registra turistických trás. Takisto by sa mala upraviť problematika turistického značenia. S cieľom ochrany turistických trás a značenia by sa tiež mohli upraviť niektoré priestupky.