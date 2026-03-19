Droba: Regióny musia byť plnohodnotnými partnermi v rozpočte EÚ
Diskusia nadväzovala na návrh viacročného finančného rámca 2028 - 2034, ktorý predložila Európska komisia v júli 2025.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Regióny musia byť plnohodnotnými partnermi v budúcom rozpočte Európskej únie (EÚ). Skonštatoval to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba počas tohtotýždňového vystúpenia v Európskom parlamente, kde sa s jeho poslancami diskutovalo o rozpočte Únie na roky 2028 - 2034 a zabezpečení plnohodnotného miesta pre európske regióny. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Budúci európsky rozpočet by mal vychádzať priamo z potrieb jednotlivých území, pričom politika súdržnosti musí zostať jednou z hlavných priorít EÚ, s adekvátnym a jasne vyčleneným rozpočtom. Keďže konkurencieschopnosť Európy sa buduje predovšetkým v našich mestách a regiónoch, je nevyhnutné, aby všetky regióny naprieč EÚ mali prístup k potrebným zdrojom na riešenie svojich špecifických výziev a na rozvoj svojho nevyužitého potenciálu,“ zdôraznil Droba.
Jednou z hlavných tém diskusie bola otázka, ako zabezpečiť, aby regióny boli aktívnymi partnermi pri rozhodovaní o európskych investíciách. V tejto súvislosti šéf BSK zdôraznil potrebu zaviesť jasné a právne záväzné pravidlá a záruky, ktoré zabezpečia zapojenie regiónov do prípravy, riadenia, implementácie a hodnotenia programov financovaných z rozpočtu EÚ. Dialóg zároveň podľa hovorkyne potvrdil, že sa Európsky parlament a zástupcovia regiónov zhodujú vo väčšine kľúčových požiadaviek.
