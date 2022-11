Droba sa opätovne ujal vedenia Bratislavského kraja

Bratislava 22. novembra (TASR) – Staronový predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba prevzal vedenie kraja na ďalšie štyri roky. Urobil tak v utorok na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva BSK. Spolu s ním zložili sľub aj noví krajskí poslanci.



"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti a ochraňovať záujmy kraja," zaviazali sa noví poslanci aj šéf kraja. Svojím slovom aj podpisom potvrdili, že ústavu i zákony budú pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.



Droba vo svojom príhovore pripomenul, že kraj nečakajú jednoduché časy. Jeho schopnosti preverí energetická i ekonomická kríza, ako aj niektoré rozhodnutia Ministerstva financií SR. Kraj sa bude musieť podľa neho vyrovnať s poklesom príjmov a nárastom výdavkov. "Budeme spoločne musieť veľmi citlivo zvažovať, ktoré aktivity budú prioritné a na ktoré príde čas, ak budú zdroje," skonštatoval Droba.



Je však presvedčený, že aj túto výzvu pre kraj spoločne zvládnu. Verí tiež, že spoločná práca a vzťahy budú rovnako korektné a kvalitné, ako to bolo v predchádzajúcom funkčnom období. Zopakoval preto ponuku otvorenej spolupráce vrátane primátorov a starostov miest a obcí Bratislavského kraja.



Výsledky októbrových volieb vníma ako signál od voličov, že si želajú kontinuitu. Deklaruje, že kraj bude preto pokračovať v rozbehnutých projektoch. Prioritou zostáva naďalej školstvo. Postaviť by sa mali školské kampusy, rekonštrukcia čaká ďalšie centrá odbornej prípravy a vzdelávania. Pre učiteľov chce kraj poskytnúť nájomné byty.



V oblasti dopravy chce kraj udržať doterajšie tempo rekonštrukcie ciest, pokračovať chce aj vo výstavbe cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry. V oblasti kultúry má v pláne dokončiť rozbehnuté projekty, pripravené má tiež projektové dokumentácie na revitalizáciu vzácnych prírodných pamiatok. V oblasti sociálnych vecí bude kraj pokračovať v modernizácii služieb, v oblasti zdravotníctva bude prioritou zastaviť odlev zdravotníkov do zahraničia.



Koalícia SaS, PS a Team Bratislava, za ktorú v októbrových spojených samosprávnych voľbách kandidoval aj Droba, získala v krajskom zastupiteľstve 27 kresiel. Druhou najúspešnejšou skupinou boli nezávislí kandidáti, ktorých bude v zastupiteľstve sedieť 13. Zvyšok tvoria poslanci zo šiestich strán.