Droba sa opätovne ujme vedenia Bratislavského kraja 22. novembra

Bratislava 20. novembra (TASR) – Opätovne zvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba sa budúci týždeň oficiálne ujme vedenia kraja pre nové štvorročné volebné obdobie. Stane sa tak na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva BSK, ktoré sa bude konať v utorok (22. 11.) na Úrade BSK. Spolu s ním zloží sľub aj 53 nových členov krajského poslaneckého zboru.



Noví poslanci by mali zároveň zvoliť aj podpredsedu kraja. Koľko zástupcov bude mať Droba v novom volebnom období, je zatiaľ ešte otázne. V tom predchádzajúcom to boli štyria, a to pre oblasť dopravy, sociálnych služieb, životného prostredia a zdravotníctva.



Koalícia SaS, PS a Team Bratislava, za ktorú v októbrových spojených samosprávnych voľbách kandidoval aj Droba, získala v krajskom zastupiteľstve 27 kresiel. Druhou najúspešnejšou skupinou boli nezávislí kandidáti, ktorých bude v zastupiteľstve sedieť 13. Zvyšok tvoria poslanci zo šiestich strán.