Droba vyzýva poslancov, aby neschválili úpravu daňového bonusu

Bratislava 19. mája (TASR) – Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nepodporili úpravu daňového bonusu Ministerstva financií (MF) SR. Obrátil sa na nich otvoreným listom, v ktorom ich upozorňuje na "mimoriadne závažné riziká", ktoré sú s týmto návrhom daňovej reformy spojené. Schválením totiž príde samospráva o príjmy, ktoré nevie inak nahradiť, a časť činností vychádzajúcich z jej kompetencií nebude možné zabezpečovať.



"Zvýšenie daňového bonusu spôsobí masívny zásah do financovania kompetencií samospráv," zdôraznil Droba s tým, že prezentovaný návrh rodinám reálne nepomôže, zvýšenie daňového bonusu bude mať opačný efekt. Rodiny totiž síce získajú financie formou zvýšeného daňového bonusu, zároveň však niekoľkonásobne stratia na zvýšených poplatkoch, ktoré im samosprávy budú nútené účtovať.



Poukazuje tiež na to, že sa prestanú opravovať cesty, zastavia sa rekonštrukcie stredných škôl či domovov sociálnych služieb. Ohrozené budú najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Pre zabezpečenie základného chodu zariadení sa budú zvyšovať poplatky pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb, ale tiež platby za bývanie na stredoškolských internátoch. Pozastavené budú tiež investície do zvyšovania kapacít v škôlkach a školách, domovoch seniorov či zariadeniach sociálnych služieb. "Šetrenie sa bezpochyby dotkne aj dotácií na šport, kultúru či mládež," doplnil Droba. Vylúčené nie sú napríklad vyššie ceny cestovného.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) od štvrtka vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Obce a mestá vyzvalo, aby napríklad prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde. Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. K výzve sa pridalo aj Združenie samosprávnych krajov - SK8.