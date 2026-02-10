< sekcia Regióny
Drobná nehoda je jedným z kandidátov na Cenu publika LUX 2026
Panahího dráma sa odohráva v súčasnom Iráne a sleduje príbeh bývalého politického väzňa Vahida, ktorý pracuje ako automechanik.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Film Drobná nehoda od iránskeho režiséra Džafara Panahího je jedným z nominovaných titulov na Cenu publika LUX 2026. Laureáta Zlatej palmy z minuloročného MFF v Cannes uvedie v predpremiére vo štvrtok 12. februára o 18.00 h bratislavské Kino Lumiére. Filmový večer sa koná v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Vstup na podujatie je voľný. Informujem o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ).
Panahího dráma sa odohráva v súčasnom Iráne a sleduje príbeh bývalého politického väzňa Vahida, ktorý pracuje ako automechanik. „Keď sa v jeho autodielni objaví muž s vŕzgajúcou protézou, zvuk v ňom prebudí spomienky na obávaného mučiteľa z väzenia. Vahid muža unesie, no čoskoro začne pochybovať o jeho identite, keďže ho nikdy nevidel. Spojí sa tak s ďalšími obeťami, aby mu pomohli s identifikáciou,“ približuje SFÚ film skúmajúci morálne dilemy ako pomsta, odpustenie a spravodlivosť v represívnej spoločnosti. Panahí, ktorý bol v Iráne niekoľkokrát uväznený a čelil perzekúcii, ho nakrútil tajne, bez povolenia vlády. „A hoci hovorí o traumách, ktoré utrpeli politickí disidenti a iní odporcovia moci, Panahí využíva aj súcit, satiru a čierny humor ako kritiku spoločenského systému,“ dodáva SFÚ.
Snímka Drobná nehoda získala viacero ocenení a je nominovaná na Oscara v kategóriách Najlepší medzinárodný film a Najlepší pôvodný scenár. Zároveň je jedným z piatich nominovaných filmov na Cenu publika LUX 2026. Ide o cenu Európskeho parlamentu a Európskej filmovej akadémie, ktorá každoročne upozorňuje na výnimočné európske filmy, otvára dôležité spoločenské témy a spája divákov naprieč EÚ. O víťaznom filme rozhodujú v online hlasovaní diváci z celej Európy.
Dramaturgička Kina Lumiére Anna Lazor potvrdila, že s propagáciou Ceny publika LUX sú spojené špeciálne projekcie nominovaných filmov naplánované až do apríla, keď bude v Bruseli (14. 4.) vyhlásený víťazný film.
Cena publika LUX vznikla v roku 2020. Každoročne ju udeľuje Európsky parlament a Európska filmová akadémia v partnerstve s Európskou komisiou a v spolupráci s programami Creative Europe MEDIA a Europa Cinemas. Nadväzuje na Filmovú cenu LUX, ktorú v roku 2007 začal udeľovať Európsky parlament na znak angažovanosti na poli kultúry. Táto iniciatíva dáva nominovaným filmom väčšiu viditeľnosť, pomáha im prekračovať hranice a osloviť širšie publikum. Divácke hlasovanie o tohtoročného víťaza prebieha do 12. apríla na oficiálnej stránke ocenenia.
