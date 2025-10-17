< sekcia Regióny
DROGOVÁ dílerka: Hrozí jej 15 rokov väzenia

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 17. októbra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 36-ročnú ženu z pokračujúceho zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Minimálne od roku 2022 obchodovala s drogami. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Obvinená si od presne nezistenej doby na rôznych miestach na Slovensku neoprávnene zadovažovala 30 až 40 gramov pervitínu mesačne. Následne ho prechovávala doma a na rôznych miestach až do 14. októbra, keď ju zadržal vyšetrovateľ,“ priblížila hovorkyňa.
Pri prehliadke u nej policajti našli viac ako 12 gramov pervitínu schopného pri bežnom spôsobe užívania ovplyvniť psychiku konzumenta. Obvinená pervitín opakovane po predchádzajúcej telefonickej alebo ústnej dohode predávala viacerým osobám. Policajti žene obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ju do cely policajného zaistenia.
Pre dôvodnú obavu, že by obvinená mohla pokračovať v trestnej činnosti, navrhla polícia jej väzobné stíhanie. Obvinená bola v minulosti za podobný trestný čin odsúdená. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
