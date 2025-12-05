< sekcia Regióny
DROGOVÝ DÍLER: Polícia zadržala 42-ročného muža
V bratislavskej Petržalke prechovával vo väčšom množstve metamfetamín.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Polícia v rámci trestného stíhania obvinila 42-ročného Juraja N. z Bratislavy z výroby a obchodovania s drogami. V bratislavskej Petržalke prechovával vo väčšom množstve metamfetamín, drogy mal podľa zistení polície predávať viacerým ďalším osobám.
„Policajti obvineného zdržali v utorok, umiestnili ho do policajnej cely,“ informovala hovorkyňa KR PZ v Bratislave Katarína Bartošová. „Vzhľadom na fakt, že obvinený už bol v minulosti právoplatne odsúdený za drogovú činnosť, sudca vyhovel návrhu na väzobné stíhanie obvineného,“ dodala.
