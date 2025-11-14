< sekcia Regióny
DROGY: Obvinili mladíkov vrátane študenta strednej školy
Drogy u mladíkov našli rimavskosobotskí kriminalisti v druhej polovici októbra počas kontroly osobného auta.
Autor TASR
Rimavská Sobota 14. novembra (TASR) - Polícia obvinila z drogovej trestnej činnosti troch mladých mužov, u ktorých zaistila sušinu s obsahom THC i LSD. Jedným z obvinených je i 19-ročný študent strednej školy. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Drogy u mladíkov našli rimavskosobotskí kriminalisti v druhej polovici októbra počas kontroly osobného auta. „Počas prehliadky našli a zaistili nádoby s obsahom zelenej sušiny a 5 kusov papierových ‚tripov‘. Expertíza preukázala, že v prípade sušiny ide o látku s obsahom THC a papierové štvorčeky obsahovali LSD,“ priblížila polícia.
V súvislosti s prípadom policajný vyšetrovateľ obvinil dvoch mužov vo veku 19 a 20 rokov z neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Tretí mladík, 19-ročný študent strednej školy, čelí obvineniu z neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.
