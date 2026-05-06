DROGY V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI: Muž už čelí obvineniu
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. mája (TASR) - Príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vykonali v uplynulom týždni akciu zameranú na drogovú trestnú činnosť, v rámci ktorej vykonali domovú prehliadku u 43-ročného muža. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Pred vykonaním domovej prehliadky bol muž zastavený policajnou hliadkou ako vodič osobného motorového vozidla. „Podrobil sa orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, ktorý bol pozitívny,“ uviedla polícia.
Počas prehliadky muž dobrovoľne vydal plastové sáčky s obsahom zelenej sušiny rodu Cannabis. Vyšetrovateľ zároveň zaistil aj ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. „Na základe doposiaľ získaných dôkazov bolo voči mužovi vznesené obvinenie za zločin neoprávnené prechovávanie omamnej látky a psychotropnej látky,“ dodali policajti.
