Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Regióny

DROGY V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI: Muž už čelí obvineniu

.
Policajná snímka. Foto: Polícia

Počas prehliadky muž dobrovoľne vydal plastové sáčky s obsahom zelenej sušiny rodu Cannabis.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. mája (TASR) - Príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vykonali v uplynulom týždni akciu zameranú na drogovú trestnú činnosť, v rámci ktorej vykonali domovú prehliadku u 43-ročného muža. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Pred vykonaním domovej prehliadky bol muž zastavený policajnou hliadkou ako vodič osobného motorového vozidla. „Podrobil sa orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, ktorý bol pozitívny,“ uviedla polícia.

Počas prehliadky muž dobrovoľne vydal plastové sáčky s obsahom zelenej sušiny rodu Cannabis. Vyšetrovateľ zároveň zaistil aj ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. „Na základe doposiaľ získaných dôkazov bolo voči mužovi vznesené obvinenie za zločin neoprávnené prechovávanie omamnej látky a psychotropnej látky,“ dodali policajti.

.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici