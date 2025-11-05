< sekcia Regióny
Drony budú v meste Vráble: mapovať stav komunikácií
Cieľom je spracovanie pasportu miestnych komunikácií, ktorý mestu pomôže pri plánovaní opráv a údržby ciest a chodníkov, uviedol mestský úrad.
Autor TASR
Vráble 5. novembra (TASR) - Nad Vrábľami budú od stredy lietať drony. Obyvateľov mesta na to upozornila radnica. Ako vysvetlila, vo Vrábľoch a v jednotlivých mestských častiach sa bude vykonávať dronové mapovanie územia.
„Cieľom je spracovanie pasportu miestnych komunikácií, ktorý mestu pomôže pri plánovaní opráv a údržby ciest a chodníkov,“ uviedol mestský úrad.
Ten zároveň pripomenul, že verejnosť môže počas nasledujúcich dní zaznamenať zvýšený pohyb technikov a dronov v rôznych lokalitách. „Mapovanie sa týka výlučne verejných priestranstiev, je riadne povolené a koordinované a potrvá niekoľko dní, v závislosti od počasia,“ doplnila radnica.
