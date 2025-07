Drotárska výstava Symbol vidieka priblíži návrat ku koreňom

Bratislava 6. júla (TASR) - V Primaciálnom paláci v Bratislave v nedeľu sprístupnia 11. ročník výstavy drotárskeho umenia s názvom Symbol vidieka. Organizuje ju občianske združenie (OZ) Galéria drôtu. Tohtoročná výstava približuje snahu priniesť do mestského prostredia obraz pokoja a návrat k prírode a ku koreňom. TASR o tom informoval Jozef Šabo z OZ Galéria drôtu.



Výstava predstaví v Justiho sieni vyše 80 diel od autorov zo Slovenska i zahraničia a potrvá do 27. augusta. Vznikla ako výsledok otvorenej výzvy, do ktorej sa zapojilo viac ako 40 autorov.



Medzi najvýraznejšie diela výstavy patrí podľa organizátorov 40-kilogramový medveď. Oživí ju aj lúka drôtených kvetov, niektoré z nich budú od českej autorky Věry Studenej. Najväčším dielom tohto ročníka bude dvojmetrový holubník, ktorý je prácou kolektívu z Klubu Džarek.



V rámci výstavy sú pripravené aj workshopy a tvorivé dielne, kde sa môžu návštevníci zoznámiť s drotárstvom. OZ Galéria drôtu sa venuje zachovávaniu a propagácii drotárskeho remesla, predovšetkým v jeho súčasnej umeleckej podobe. Podujatím chce OZ podporiť tvorbu nových diel, motivovať mladých autorov i skúsených remeselníkov.



Drotárstvo je od roku 2019 zapísané v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a výstava si kladie za cieľ udržať ho živé, relevantné a neustále sa rozvíjajúce.