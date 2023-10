Drotárski majstri sa opäť stretnú v Budatínskom hrade v Žiline

Žilina 16. októbra (TASR) – Slovenskí a českí drotárski majstri sa stretnú po trojročnej prestávke v piatok (20. 10.) a v sobotu (21. 10.) v Budatínskom hrade v Žiline. Podľa hovorkyne Považského múzea (PM) v Žiline Magdalény Lackovej sa začali stretnutia drotárskych majstrov v roku 1991 s cieľom revitalizovať v tom čase už takmer zaniknuté remeslo.



Podotkla, že drotárstvo je súčasťou programu PM, zameraného na podporu tradície ručného spracovania drôtu a jeho dlhodobú udržateľnosť v populácii. "Unikátny a špecifický slovenský fenomén je zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO," pripomenula.



Hlavnou tvorivou aktivitou bude workshop, venovaný rekonštrukcii drotárskych pracovných postupov a možnostiam ich využitia v súčasnej úžitkovej a výtvarnej tvorbe. "Drotárski majstri budú na ňom tento rok riešiť problematiku spájania drôtu s najrôznejšími materiálmi podľa vlastného výberu. Téma je voľná, práce však musia byť zhotovené tradičnými drotárskymi postupmi," vysvetlila historička drotárstva Katarína Hallonová.



Sprievodnou aktivitou pre verejnosť je reprezentatívna výstava Čo drôt spojil, čas nerozdelí. Je venovaná špecifickým technikám, ktoré využívali vandrovní drotári pri opravách úžitkových predmetov, používaných v rôznych oblastiach života v roľníckych rodinách.



Moderné umelecké drotárstvo predstaví autorská prezentácia Jozefa Šaba Tiene minulosti (výber z tvorby). "Výstava predstaví menšie autorove práce ako vážne i vtipne poňaté figúry ľudských postáv, zvierat či malé kinetické hračky. Ale aj rozmernejšie fantazijné postavy tzv. Drôtožrútov, v ktorých sa taktiež odráža autorov zmysel pre humor," doplnil kurátor výstavy Zdeno Hogh.



V Škole drôtovania sa zoznámia návštevníci pod vedením lektora so základmi pôvodnej práce s drôtom a šikovnosť si otestujú pri výrobe jednoduchého suveníru. Výstavy sú pre verejnosť prístupné v čase otváracích hodín Budatínskeho hradu, workshop drotárskych majstrov a škola drôtovania sa koná v piatok od 10.00 h do 16.00 h a v sobotu od 9.00 h do 16.00 h, konkretizovala hovorkyňa PM.