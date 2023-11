Drucker nariadil preskúmať vyradenie SZŠ v Lučenci, pochybenie nenašli

Bratislava/Lučenec 8. novembra (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nariadil preskúmať rozhodnutie o vyradení Súkromnej základnej školy (SZŠ) na Gemerskej ceste v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení. Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády, pochybenie v postupe štátnych inštitúcií sa nenašlo.



"Oboznámil som sa s celým spisom. Je pravda, že ministerstvo možno bolo tvrdé z hľadiska lehoty vyradenia k 31. októbru. Nenašli sme žiadnu právnu možnosť, aby sme toto rozhodnutie zvrátili," skonštatoval Drucker s tým, že o ďalších možnostiach rezort školstva hovoril aj so zriaďovateľom školy. "To, čo dnes vidím, je, že ak si splnia všetky náležitosti, ktoré tam boli problematické, môžu si požiadať o zaradenie do siete škôl od 1. septembra," dodal minister školstva.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o vyradení SZŠ na Gemerskej ceste v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení k 31. októbru 2023 na základe návrhu štátnej školskej inšpekcie. Tá mala nedostatky na súkromnej škole zistiť vlani pri kontrolách na prelome novembra a decembra. Problémom bolo spoločné vzdelávanie žiakov šiesteho ročníka ZŠ a žiakov prímy osemročného gymnázia. Inšpekcia škole uložila prijať opatrenia na odstránenie stavu, pri následnej kontrole jej mal byť zamedzený vstup do priestorov školy, čo vyhodnotila ako marenie výkonu.



SZŠ na Gemerskej ceste v Lučenci navštevovalo ešte začiatkom aktuálneho školského roka vyše 140 detí, ako pre TASR potvrdila riaditeľka školy Mária Pálešová, všetci žiaci ku koncu októbra prestúpili na iné školy. Rezort školstva v rámci zabezpečenia ich ďalšej výučby komunikoval aj s miestnou samosprávou. "Všetky deti mali zabezpečenú výučbu. Dokonca niektoré školy pristúpili k zriadeniu samostatných celých tried aj s učiteľmi," uviedol Drucker.