Druhá časť Mikovíniho ulice v Trnave dostane nový asfaltový povrch

Trnava 19. júla (TASR) - Druhá časť Mikovíniho ulice v trnavskej priemyselnej zóne dostane nový asfaltový povrch. Obnova cestnej komunikácie, ktorá sa začne v stredu 23. júla, nadviaže na rekonštrukciu od križovatky Zelenečskej s Ulicou Generála Goliana po Priemyselnú ulicu z roku 2019, v rámci ktorej sa opravil aj most ponad Trnávku. Práce sú naplánované na dve etapy, počas ktorých budú nevyhnutné aj dopravné uzávery. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



Prvá etapa potrvá do 8. augusta a zahŕňa časť od Priemyselnej po Bulharskú vrátane križovatky Mikovíniho s Priemyselnou. V tejto dobe bude komunikácia pre vozidlá úplne neprejazdná. Obchádzkové trasy povedú cez Priemyselnú. „Druhá etapa sa bude realizovať od 11. augusta do 31. augusta od Bulharskej po Nitriansku vrátane križovatky Mikovíniho s Bulharskou. V tomto prípade pôjde len o čiastočnú uzáveru - prejazdný bude jeden jazdný pruh v smere od Nitrianskej,“ spresnila hovorkyňa.



V rámci rekonštrukcie sa odfrézuje pôvodný kryt, položí sa vrstva asfaltového betónu, spravia sa lokálne opravy a doplnia sa cestné obrubníky. Vymenia sa tiež poškodené kanalizačné vpusty a výškovo sa upravia uzávery a poklopy inžinierskych sietí. Rozsah prác bude závisieť aj od miery poškodenia podložia.



Nový povrch dostane i vnútrobloková komunikácia na Ulici Juraja Slottu pri vchodoch číslo 24 až 29 na sídlisku Družba. „Ten terajší je v nevyhovujúcom stave, nastal preto čas na jeho výmenu. Práce potrvajú od 22. do 31. júla 2025 a mesto Trnava žiada obyvateľov, aby na danom mieste v uvedenej dobe neparkovali,“ doplnila hovorkyňa s tým, že priľahlá plocha parkoviska pred bytovým domom číslo 27 až 29 nebude stavbou dotknutá. V nevyhnutnom prípade môže dôjsť ku krátkodobému obmedzeniu vjazdu a výjazdu vozidiel.