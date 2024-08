Druhá časť ručného kosenia Jaseniny je naplánovaná na september

Poltár 18. augusta (TASR) - Časť chráneného areálu Jasenina, ktorá sa nachádza pri Ďubákove v Poltárskom okrese, pracovníci počas leta ručne pokosili a druhú časť naplánovali na september. TASR o tom informovala riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina Eva Belanová s tým, že pokosenú a vysušenú biomasu z lokality odniesli.



Dodala, že druhé kosenie opäť zabezpečia pracovníci zo správy a členovia dobrovoľnej stráže prírody. Toto opatrenie je pre zachovanie slatinno-rašelinnej vegetácie v lokalite i pre odstraňovanie nahromadenej biomasy z plochy. Pre absenciu obhospodarovania územia postupne zarastajú vzácne rastlinné spoločenstvá vŕbovými krovinami a mladými jelšami. Podľa Štátnej ochrany prírody SR by bez pravidelnej aktívnej redukcie tejto sukcesie územie postupne stratilo svoj pôvodný charakter a hodnotu. Postupne by otvorené plochy obsadili vlhkomilné dreviny.



Najvzácnejším a zároveň najzaujímavejším chráneným zraniteľným druhom v chránenom areáli Jasenina je mäsožravá rosička okrúhlolistá. V skutočnosti sa však živí len hmyzom a od júla do augusta kvitne ružovými a bielym kvetmi. Hmyz láka na listy, ktoré sú rozšírené, červeno sfarbené a pokryté chĺpkami, na ktorých sa tvorí lepkavá kvapôčka obsahujúca sladkú látku. Mäsožravý spôsob obživy si rosička vyvinula v dôsledku nedostatku živín v kyslých biotopoch, kde rastie.



V blízkosti účelových komunikácií vedúcich popri chránenom areáli sa nachádzajú tabule, ktoré vyznačujú hranice chráneného areálu. Upozorňujú na štvrtý stupeň ochrany a taktiež, že pohyb v chránenom areáli je zakázaný. Rastie tu niekoľko chránených a ohrozených druhov rastlín z čeľade vstavačovitých, z drevín na tomto území rastie vŕba trojtyčinková, ktorá sa tam vyskytuje na jednej z najsevernejšie položených lokalít.