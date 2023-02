Druhá etapa modernizácie zastávok košickej MHD sa začne v týchto dňoch

Košice 20. februára (TASR) - Po vlaňajších prípravných prácach sa od tohto týždňa bude pokračovať v rekonštrukcii vybraných autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD). Ide o druhú etapu projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov. Práce budú stáť takmer 511.000 eur, väčšina bude hradená z eurofondov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



S úvodnými tohtoročnými stavebnými prácami začnú v utorok (21. 2.) od 7.00 h na zastávke Ružová, OC Galéria v smere ku krajskému súdu. Cestujúci nájdu dočasnú zastávku približne 50 metrov pred tou pôvodnou bližšie k obchodnému centru. "Keďže zastávka nemá samostatný zastávkový pruh, motoristi sa musia pripraviť zhruba na dvojmesačné zúženie komunikácie do jedného jazdného pruhu," pripomína magistrát.



Od piatkového (24. 2.) rána začnú aj s rekonštrukciou zastávky Považská, Nová nemocnica v smere do centra mesta. Doterajšia zastávka bude dočasne presunutá zhruba o 100 metrov bližšie pred križovatkou Ondavská – Považská pri priechode pre chodcov. Z dôvodu vzniku náhradnej zastávky nebudú môcť motoristi približne dva mesiace využívať sedem parkovacích miest na parkovisku pred priechodom pre chodcov. "Na Ondavskej ulici síce nedôjde k zúženiu jazdných pruhov, ale pri odbočovaní z Považskej dôjde k čiastočnému obmedzeniu premávky, pričom chodci nebudú môcť využiť prístupový chodník," upozorňuje.



Začiatok rekonštrukcie autobusových zastávok pri okresnom súde v smere na Mier aj k amfiteátru je naplánovaný na marec.



"Súčasťou rekonštrukcie týchto zastávok bude osadenie označníkov a elektronických informačných tabúľ s aktuálnymi (online) odchodmi spojov vrátane ich meškaní. Zároveň sa budú realizovať stavebné úpravy nástupných plôch zastávok, ako aj pruhov s bezbariérovým prístupom," dodáva mesto s tým, že modernizácia prinesie napríklad aj výstavbu bezbariérových priechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a nástupné plochy budú dopĺňať odpadkové koše a lavičky.



"Okrem toho zastávky na Staničnom námestí (vo všetkých štyroch smerom na Námestie Maratónu mieru, Mlynskú baštu, Námestie osloboditeľov a Palackého) a na Belehradskej ulici v smere do centra budú doplnené o informačné tabule," informuje.



Zrekonštruované zastávky by cestujúca verejnosť mohla začať postupne využívať od apríla. Uvedená etapa modernizácie by podľa magistrátu mala hotová koncom mája.