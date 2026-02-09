Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Druhá etapa obnovy chodníkov v Snine by sa mohla začať po Veľkej noci

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V rámci druhej etapy sa plánuje obnova úsekov, ktoré boli vyhodnotené ako prioritné.

Autor TASR
Snina 9. februára (TASR) - Rekonštrukcia peších komunikácií v Snine bude pokračovať aj v roku 2026. Mesto má za sebou prípravnú fázu druhej etapy obnovy chodníkov, ktorá je už ukončená. Ako informovala samospráva, samotné stavebné práce by sa mohli začať po veľkonočných sviatkoch.

V rámci druhej etapy sa plánuje obnova úsekov, ktoré boli vyhodnotené ako prioritné. Celkovo má byť zrekonštruovaných takmer 15.000 štvorcových metrov chodníkov naprieč viacerými lokalitami mesta.

Projektová dokumentácia je už pripravená a mesto sa aktuálne pripravuje na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Začať by sa mohlo hneď po jeho úspešnom ukončení a pri priaznivých poveternostných podmienkach. „Verím, že modernizované chodníky pocítite v každodennom živote - pri ceste do práce, do školy aj na prechádzke mestom,“ uviedol primátor Peter Vološin.

Prvá etapa rekonštrukcie chodníkov, ktorú začali realizovať v roku 2025 za vyše 432.000 eur, zahŕňala viaceré úseky v meste - na Študentskej ulici, Vihorlatskej ulici, Ulici 1. mája, Komenského ulici a vo vnútrobloku na Ulici 1. mája. Súčasťou bola aj rekonštrukcia cesty v rekreačnej oblasti Rybníky.
