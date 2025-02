Druhá fáza projektu Chalupkova Offices ide do povoľovacieho procesu

Bratislava 13. februára (TASR) - Druhá fáza kancelárskeho projektu Chalupkova Offices v Bratislave vstupuje do povoľovacieho procesu. Spoločnosť Penta Real Estate, ktorá za projektom stojí, predložila začiatkom februára dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Prípravné práce na pozemku sú plánované na druhú polovicu roka 2025. Uvedenie budovy do prevádzky je plánované v druhom kvartáli roka 2028. TASR o tom informoval developer.



Kancelárska budova vyrastie na nároží ulíc Chalupkova a Mlynské nivy. Koncepčne a architektonicky nadviaže na prvú fázu. Dosahovať bude rovnakú výšku 11 nadzemných podlaží a s prvou fázou bude prepojená "krčkom" v úrovni tretieho až šiesteho nadzemného podlažia. Na prenájom poskytne 15.200 štvorcových metrov kancelárskych priestorov, 700 štvorcových metrov priestorov pre obchodné prevádzky a 240 parkovacích miest v podzemných podlažiach. Exteriérové plochy majú v budúcnosti vyústiť do zeleného vnútroblokového parku.



S výstavbou prvej fázy projektu začala developerská spoločnosť koncom roka 2023. Vlani na jeseň ukončila výkopové práce, začiatkom februára dokončila základovú dosku objektu. V najbližších mesiacoch má byť realizovaná výstavba troch podzemných podlaží.



Obe fázy projektu Chalupkova Offices majú priniesť na bratislavský trh 33.600 štvorcových metrov kancelárskych priestorov, 2200 štvorcových metrov priestorov pre obchody a služby a viac ako 650 parkovacích miest. Celková výška nákladov je odhadovaná vo výške 140 miliónov eur.