Druhá májová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny bude patriť ovčiarstvu

Martin 9. mája (TASR) - Ukážky výroby ovčieho syra či spracovania ovčej vlny čakajú na návštevníkov podujatia Ovčiarska nedeľa, ktoré sa uskutoční v martinskom Múzeu slovenskej dediny v nedeľu 11. mája. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že podujatie sa začína o 10.00 h a s tradičnými procesmi spracovania mlieka a výroby syra sa návštevníci budú môcť zoznámiť pri živých ukážkach so začiatkom o 11.00 h a 13.00 h. „Okrem ukážok výroby syra sú pripravené aj ukážky spracovania ovčej vlny, v rámci ktorých sú pre záujemcov prichystané tvorivé dielne, kde si budú môcť vyskúšať krampľovanie a plstenie vlny,“ uviedla Kiripolská.



V sprievodnom kultúrnom programe sa predstavia členovia Folklórnej skupiny Sklabiňa a o pastierske a ovčiarske piesne sa postará Gajdošská ľudová hudba Folklórneho súboru Turiec - Dulickí pastieri. „K tradičnému pastierstvu a ovčiarstvu patrí spracovanie rôznych druhov dreva. Na podujatí predstavíme rezbárstvo a korytárstvo, nebude chýbať ani predaj a výroba ďalších ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov,“ priblížila Kiripolská.



Počas nedeľného podujatia otvoria v priestoroch Vozárne z Moškovca aj výstavu prezentujúcu najdôležitejšie aspekty tradičného pastierstva a ovčiarstva so zameraním na salašníctvo. Návštevníkom bude prístupná až do 30. septembra.