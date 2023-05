Druhá májová sobota patrí na Slovensku Noci múzeí a galérií 2023

Bratislava 13. mája (TASR) - Druhá májová sobota patrí na Slovensku celoeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií. V poradí 19. ročník prináša množstvo zaujímavých aktivít pre milovníkov kultúry a umenia. "Ale aj tých, pre ktorých je takáto návšteva skôr výnimočnou udalosťou. Do neskorých večerných hodín bude možné vidieť zaujímavé výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie, prehliadky a ďalší program vo viac ako 100 lokáciách na Slovensku," uvádza Slovenské národné múzeum (SNM), ktoré podujatie organizuje v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku.



V Bratislavskom kraji si môžu návštevníci vybrať z ponuky 40 múzeí a galérií, od národných inštitúcií až po menšie regionálne. Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, ponúka Najkrajšie knihy Slovenska a podujatia s témou kávy. České centrum v Bratislave môže zaujať výstavou a programom v duchu osláv 100 rokov rozhlasového vysielania v Československu. Dom Quo Vadis predstaví Nenápadných hrdinov formou výstavy a komiksu.



Galéria mesta Bratislavy (GMB) prezentuje výstavu a sprievodné aktivity Pozri, Prešporok! Od grafickej veduty k fotografickým pohľadom. Galéria Nedbalka doplní svoj program kurátorským sprievodom po expozíciách v ukrajinskom jazyku. Noc múzeí a galérií tam bude patriť aj slovenskej akademickej maliarke a reštaurátorke Márii Bidelnicovej, ktorá predstaví svoju mimoriadne bohatú reštaurátorskú činnosť a knihu Reštaurovanie.



Kunsthalle Bratislava pripravila aktivity k výstavám Prísľub strážkyne bahna a Cena Oskára Čepana 2022 – Call Me If You Need Me. V programe Slovenskej národnej galérie (SNG) tematicky dominujú témy vzťahov a architektúry a rekonštrukcie objektu. Slovenské centrum dizajnu pripravilo sprievodné aktivity k výstave 100 rokov dizajnu/Slovensko 1918 – 2018. Stredoeurópsky dom fotografie (SEDF) predstaví projekt Autá doby c .k. s komentovanou prehliadkou.



Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) odprezentuje niekoľko architektonických projektov s dôrazom na rekonštrukciu kúpeľov Grössling na výstave Adagio.



Bunker B-S 4 Lány Múzeum československého opevnenia a Bunker B-S 6 Vrba privítajú predovšetkým milovníkov vojenskej histórie. V Múzeu colníctva a finančnej správy si návštevníci zaspomínajú na úlohu colníc v histórii bývalého Československa.



Múzeum mesta Bratislavy (MMB) ponúka atraktívnu nočnú prehliadku Nox v múzeu, kde si návštevníci vlastnou baterkou posvietia na dejiny hlavného mesta.