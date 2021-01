Druhé kolo skríningu v Snine a v Humennom bude dva dni

Snina/Humenné 29. januára (TASR) – V súvislosti s druhým kolom skríningu na ochorenie COVID-19, ktoré sa počas víkendu (30. – 31. 1.) uskutoční v okresoch Snina a Humenné, okresné mestá spustili rezervačný systém na testovanie. Testovať sa tam bude dva dni.



Ako TASR informovala Michaela Šalachová z Mestského úradu (MsÚ) v Snine, mesto opäť zriadi päť mobilných odberových miest (MOM). Záujemcovia ich nájdu v priestoroch Cirkevnej spojenej školy na ulici Švermovej, Základnej školy (ZŠ) na ulici Komenského, v elokovanom pracovisku ZŠ P. O. Hviezdoslava, v priestoroch ZŠ na Študentskej ulici a ZŠ na Budovateľskej ulici.



Odbery sa budú vykonávať od 8.00 do 12.30 h, od 13.00 do 17.00 h a od 17.00 do 20.00 h, s tým, že posledný odber bude vždy pol hodinu pred prestávkou alebo ukončením testovania.



"Na testovanie je potrebné zobrať si so sebou občiansky preukaz a v prípade detí ich preukaz poistenca. Obyvatelia mesta Snina sa v rámci plošného skríningu na ochorenie COVID-19 môžu dať otestovať na ktoromkoľvek odbernom mieste," povedala Šalachová.



Rovnaký počet MOM budú mať k dispozícii aj ľudia v Humennom. Radnica ich zriadi v priestoroch ZŠ na ulici SNP, ZŠ na ulici Hrnčiarskej, ZŠ na ulici Pugačevovej, v priestoroch Centra voľného času Dúha a v Komunitnom centre Podskalka.



"Na testovanie je už možné objednať sa prostredníctvom rezervačného systému na vybrané odberové miesto a konkrétny čas,“ uviedla Veronika Lattová z tlačového referátu MsÚ v Humennom.



Testovanie sa uskutoční v čase od 7.00 do 11.30 h, následne bude od 12.00 do 12.45 h prestávka na obed. Popoludní sa bude testovať od 12.45 do 17.00 h a po prestávke od 17.30 do 19.00 h.



Bližšie informácie o rezervácii záujemcovia nájdu na webstránkach jednotlivých miest.