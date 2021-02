Druhé kolo testovania pokračuje v Detve aj v pondelok

Detva 1. februára (TASR) – Druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 pokračuje v Detve aj v pondelok. Počas posledného januárového víkendu pribudlo v meste 20 pozitívnych ľudí na nový koronavírus. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



„Šesť testovacích miest na sobotu (30. 1.) a tri na nedeľu (31. 1.) pripravilo mesto Detva pre druhé kolo testovania. Celkovo sa na ňom zúčastnilo 4160 ľudí, z nich testy odhalili 20 pozitívnych, čo je menej ako pol percenta,“ uvádzajú s tým, že v sobotu sa rozhodlo otestovať 2603 ľudí, pätnásti z testovania odišli s pozitívnym testom. „Ďalší piati sa k nim pridali po nedeli, keď tri odberové miesta otestovali 1557 ľudí,“ dodáva samospráva s tým, že záujemcovia sa stále môžu dať otestovať. „Mesto zabezpečilo dve testovacie miesta. Jedno je v Dome kultúry A. Sládkoviča a druhé v Mestskom kultúrnom stredisku (Chudobienec) v historickej časti mesta. Otvorené sú od 8.00 do 18.00 h, s obedňajšou prestávkou od 11.45 do 12.30 h,“ pripomína.



V prípade, že sa záujemcovia o testovanie nezúčastnia na celoplošnom testovaní, stále sa budú môcť otestovať na mobilnom odbernom mieste pred budovou Rescuemed na Záhradnej ulici od 8.00 do 16.00 h počas pracovných dní. Miera pozitivity sa po prvom skríningu dostala v okrese Detva na úroveň 1,11 percenta.



Druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 bolo vo Zvolene len jeden deň, v sobotu. „Výsledky hovoria o tom, že na naše odberné miesta prišlo 13.378 ľudí, pozitívnych bolo 80 z nich. Keď to vyjadríme v percentách, dostaneme sa k hodnote 0,6 percenta. K číslam sa ešte určite vrátim. Najmä k tým, na základe ktorých nás vláda poslala do druhého kola testovania. Lebo všetci sme presvedčení, že neoprávnene,“ uviedla na sociálnej sieti primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. Podľa informácií zo stránky ministerstva vnútra skončil okres Zvolen po prvom kole skríningu s 1,04-percentnou pozitivitou.