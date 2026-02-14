< sekcia Regióny
Druhý deň otváracieho ceremoniálu EHMK sa začne komunitnými raňajkami
Autor TASR
Trenčín 14. februára (TASR) - Sobotný program otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 odštartuje už o 8.00 h komunitnými raňajkami v meste. Informoval o tom dramaturg otváracieho víkendu Lumír Mati.
„Naši dobrovoľníci a komunity spolu zažívajú deň, pripravujú sa na celú sobotu. Je to pre nás veľmi dôležitý moment, pretože celý projekt EHMK je okrem iného o aktivácii komunít, spoločnom zdieľaní a vytváraní hodnôt a tvorení každodennej kultúry. Je to z našej strany poďakovanie ľuďom,“ doplnil dramaturg.
Ako dodal, o 11.00 h sa začne na Námestí sv. Anny symbolický pochod inšpirovaný fašiangami. Jeho súčasťou budú nielen umelci, ale aj predstavitelia samospráv z celého Trenčianskeho samosprávneho kraja.
„Sprievod bude plný masiek, zábavy, tanca a kultúrnych odkazov z regiónu a z mesta. Sprievod bude zastavovať na zastávkach spojených s kultúrou a históriou mesta, kde budú čakať ďalší umelci, ktorí budú prezentovať mestský talent,“ pripomenul Mati.
Trojdňový (13. - 15. 2.) otvárací ceremoniál EHMK premenil Trenčín na veľké javisko. Desiatky podujatí v uliciach, na námestiach, v kluboch, kultúrnych zariadeniach a v školách ponúknu hudbu, umenie a množstvo nových zážitkov. Na viac ako 100 podujatiach sa predstaví takmer tisícka účinkujúcich z 13 krajín Európy, ale aj z Japonska a Brazílie.
Projekt EHMK Trenčín 2026 je súčasťou iniciatívy Európskej únie, cieľom je podporovať kultúrnu rozmanitosť, spoluprácu a dlhodobý rozvoj miest prostredníctvom kultúry. V roku 2026 je spolu s Trenčínom druhým Európskym hlavným mestom kultúry fínske Oulu, kde projekt odštartoval v polovici januára.
EHMK Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom projektu je Európska únia.
