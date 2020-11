Nedeľa je bez radov, v Banskej Bystrici testujú študentov z cudziny

Banská Bystrica 1. novembra (TASR) – Druhý deň celoplošného testovania ľudí na nový koronavírus v Banskej Bystrici sa začal úplne opačne než v sobotu (31. 10.). Odberné miesta sú pripravené, žiadne rady, ak tak len minimálne, a to napríklad i na najväčšom sídlisku Sásová, na uliciach Sitnianska a Ďumbierska, v centre mesta na Triede SNP či na sídliskách Podlavice alebo Radvaň. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti, potvrdzujú to aj reakcie obyvateľov. Výsledky sobotňajšieho testovania zatiaľ nepozná.



"Počas druhého dňa testovania sa takmer všetky odberné miesta v Banskej Bystrici otvorili načas. Hodinové meškanie hlásilo jedine odberné miesto v mestskej časti Šalková, kde je v súčasnosti testovanie už v plnom prúde. Záujem zo strany obyvateľov je nízky, nikde sa netvoria dlhé rady, čaká sa jedine na výsledky," informovala TASR hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Mesto zriadilo v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v spolupráci so Slovenským Červeným krížom mobilnú odbernú jednotku, kde sa tiež o čosi neskôr začalo s testovaním zahraničných študentov, lektorov, ale i vedenia univerzity.



"Mesto od skorého rána opätovne podalo pomocnú ruku a pomáha s rozvozom potrebného materiálu a testov na tie odberné miesta, kde je to potrebné. Situáciu budeme naďalej monitorovať a prinášať obyvateľom aktuálne informácie z odberných miest na sociálnych sieťach a webe mesta," dodala Marhefková.