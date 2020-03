Druhý lavínový stupeň platí už len vo vysokých polohách Tatier

Liptovský Hrádok 31. marca (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach je v utorok malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Iba vo vysokých polohách Vysokých Tatier je vyhlásená mierna hrozba, druhý stupeň. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Pokračuje prílev studeného vzduchu zo severu. Pribudli aj snehové zrážky, v pondelok (30. 3.) na severnej strane Tatier napadlo asi desať centimetrov snehu. Nízke teploty neumožnili, aby sa sneh previazal so starým, tvrdým podkladom. Navyše sa v ojedinelých lokalitách v najvyšších polohách, a to predovšetkým v úzkych žľaboch a zatienených svahoch, nachádza suchý neprerobený sneh, ktorý leží na tvrdej podkladovej vrstve firnu," vysvetlil Krajčí.



Na väčšine územia slovenských hôr je však podľa Krajčího snehová pokrývka dobre spevnená a stabilná. Uvoľnenie lavín je možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom extrémnom teréne.



Ráno bolo na horách jasno, teploty vzduchu sa pohybovali od mínus 15 do mínus piatich stupňov Celzia. Fúkal silný severný vietor s rýchlosťou sedem až 75 kilometrov za hodinu. "V teréne sa nachádzajú takmer všetky druhy snehu. Od zmrznutého firnu cez kôru, nafúkané preveje až po nový prachový sneh. Prachový sneh sa nachádza najmä na tienistých svahoch a na severných stranách pohorí," priblížil Krajčí. Dodal, že pohyb vo vysokohorskom prostredí si vyžaduje skúsenosti a vybavenie - použitie stúpacích želiez a čakanu.