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Druhý odstrel skalných vežičiek vo Vysokých Tatrách bol úspešný

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko

Úsek červeno značenej Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou bude pre verejnosť uzatvorený najbližšie tri mesiace.

Autor TASR
Vysoké Tatry 8. júna (TASR) - Druhý odstrel nebezpečných skalných vežičiek nad Hrebienkom vo Vysokých Tatrách bol v pondelok úspešný a ďalší tak už nebude potrebný. Práce na obnove turistickej trasy smerom na Rainerovu chatu, ktorú ohrozuje zosuv a je pre verejnosť nedostupná už viac ako 2,5 roka, sa tak posunuli do ďalšej fázy. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa Tatranského národného parku (TANAP).

Prvý odstrel v lokalite zrealizovali vo štvrtok (4. 6.). Nepodarilo sa však odstrániť všetky rizikové útvary a z toho dôvodu bol potrebný ďalší. „Uskutočnil sa ďalší plánovaný odstrel, ktorý bol úspešne zrealizovaný a splnil svoj účel. Všetky práce išli podľa plánu, preto ďalší už nebude potrebný. Po odstrele nasledovali dočisťovacie práce a zabezpečovanie lokality, aby bolo možné pokračovať v ďalšej fáze prác,“ uviedla Správa TANAP-u.

Úsek červeno značenej Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou bude pre verejnosť uzatvorený najbližšie tri mesiace. V nasledujúcom období zrealizujú opravu a zabezpečenie poškodeného úseku chodníka, aby mohol byť po ukončení prác opäť bezpečne sprístupnený návštevníkom.
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