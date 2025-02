Druhý ročník Olympiády o verejnej správe vyhrali košickí gymnazisti

Trnava 7. februára (TASR) - Víťazom druhého ročníka Olympiády o verejnej správe sa stal štvorčlenný tím z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Finálové kolo olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 6. februára na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Informovala o tom Barbora Blašková z UCM.



"Víťazný tím sa môže tešiť na cestu do Bruselu a tímy na druhom a treťom mieste na vecné ceny," priblížila Blašková. Druhé miesto obsadili študenti Gymnázia Angely Merici v Trnave, tretí skončil tím z Gymnázia Janka Francisci-Rimavského v Levoči. Do finále postúpilo deväť najlepších štvorčlenných tímov. Celkovo sa do druhého ročníka súťaže zapojilo viac ako 500 študentov z približne 120 škôl.



"Cieľom tejto vedomostnej súťaže bolo prehĺbiť poznatky mladej generácie o fungovaní verejnej správy a význame inštitúcií v nej pôsobiacich pre spoločnosť," doplnila Blašková. Partnermi podujatia boli združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Združenie miest a obcí Slovenska a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.