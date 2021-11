Druhý stupeň zlatomoravskej ZŠ prechádza na dištančné vzdelávanie

Zlaté Moravce 26. novembra (TASR) – Druhý stupeň základných škôl v Zlatých Moravciach na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre prechádza od pondelka (29. 11.) z prezenčného na dištančné vzdelávanie. To potrvá do piatku 3. decembra. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemická situácia, zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení, informovala radnica po zasadnutí Krízového štábu mesta Zlaté Moravce.



Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie, odporúčania krízového štábu mesta a požiadaviek riaditeliek materských škôl bude v termíne od 26. novembra do 10. decembra vrátane upravená prevádzka materských škôl v čase od 7.00 do 16.00 h.