Drupi oslávi svoje jubileum aj na amfiteátri v Martine
Výnimočným dvojkoncertom pozdraví aj svojich fanúšikov na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Legendárny spevák Drupi, jedna z najvýraznejších osobností talianskej a svetovej hudobnej scény, nezameniteľný hlas, oslavuje 50 rokov jedného zo svojich najväčších hitov Piccola e fragile na koncertnom turné, ktoré dostalo názov podľa tohto hitu. Výnimočným dvojkoncertom pozdraví aj svojich fanúšikov na Slovensku. Po už ohlásenej Trnave 15. augusta pribudne Drupiho koncert aj v nedeľu 16. augusta v amfiteátri Amfiko Martin. TASR informoval PR manažér Ján Kakaščík.
Počas večera zaznejú najväčšie hity jeho bohatej kariéry, ktoré sa stali symbolom romantickej talianskej popovej hudby. Fanúšikovia sa môžu tešiť na legendárne skladby ako Piccola e fragile, Vado via, Sambari či nezabudnuteľnú Sereno , ktorú v našich končinách veľmi dobré poznáme vo verzii nezabudnuteľného Karla Gotta s názvom Je jaká je.
Možno nebude chýbať ani ďalší jeho megahit a hádam jeho najslávnejšia skladba u nás - duet Setkání s Hankou Zagorovou... Práve tieto piesne katapultovali Drupiho medzi najúspešnejších interpretov svojej generácie a dodnes majú silný emocionálny náboj.
Koncert Drupi 50 rokov na scéne v nedeľu 16. augusta bude oslavou hudby, emócií a výnimočnej kariéry interpreta, ktorý počas piatich dekád oslovil milióny fanúšikov po celom svete. Špeciálnym hosťom večera bude slovenský interpret, ktorý na tomto mieste koncertoval naposledy pred viac ako 40 rokmi, jeho meno však organizátori odtajnia až neskôr. Prvých 1000 fanúšikov má možnosť zakúpiť si vstupenky na voľné sedenie v akciovej cene.
