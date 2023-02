Obec Družstevná pri Hornáde zrevitalizuje zeleň, pribudne aj pódium

Družstevná pri Hornáde 6. februára (TASR) - V Družstevnej pri Hornáde v okrese Košice-okolie zrevitalizujú zeleň, v jej administratívnom centre pribudne aj pódium. V uplynulom období nadobudla účinnosť zmluva o dielo v celkovej sume viac ako 514.000 eur s DPH medzi obcou a firmou Ekostav, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní (VO). Vyplýva to z informácií zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.



"Po revitalizácii sa zníži výmera nepriepustných spevnených plôch, odvodnenie spevnených plôch bude zabezpečené do zelene, zníži sa odtok zrážkovej vody do kanalizácie, zlepší sa mikroklíma. Revitalizácia zelene je navrhnutá na výmere 3760 štvorcových metrov, súčasťou je 42 stromov, 271 listnatých kríkov a 858 trvaliek a tráv a 44 štvorcových metrov letničkových záhonov," uvádzalo sa v súťažných podkladoch VO. Súčasťou projektu je aj vodozádržný systém dažďovej vody s jej následným využitím na zálievku zelene, detské ihrisko či mobiliár vrátane nabíjacej stanice na elektrobicykle.



Druhou časťou zákazky je výstavba krytého pódia vhodného na rôzne vystúpenia a slávnosti.



Práce majú byť hotové do šiestich mesiacov od odovzdania staveniska. Projekt bude financovaný prevažne z eurofondov.