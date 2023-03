D.Saliby: Obnovený objekt parného mlyna otvoril svoje dvere verejnosti

Dolné Saliby 18. marca (TASR) – Expozíciu o histórii parných mlynov v regióne i zrekonštruovaný objekt parného mlyna v Dolných Salibách si mohli v sobotu pozrieť návštevníci mlyna počas dňa otvorených dverí. Pripravilo ho Vlastivedné múzeum v Galante, ktoré objekt významnej technickej pamiatky spravuje.



Jeden z najväčších parných mlynov na juhozápade Slovenska, ktorý sa zachoval dodnes, slúžil svojmu účelu až do roku 1963, následne bol znárodnený. Neskôr slúžil ako archív, nebol v dobrom technickom stave a chátral. Trnavský samosprávny kraj ho odkúpil do svojho vlastníctva za 90.000 eur v roku 2019 so zámerom vytvoriť v ňom depozitár pre časť z 25-tisíc zbierkových predmetov Vlastivedného múzea v Galante, skonštatoval riaditeľ múzea Michal Takács.



Do rekonštrukcie objektu investoval Trnavský samosprávny kraj zhruba 600.000 eur. Rekonštrukcia sa týkala fasády, strešnej konštrukcie a jej krytiny. Prístrešok nad prednou rampou bol demontovaný podľa odporúčania Krajského pamiatkového úradu Trnava. Okolie budovy bolo upravené a spevnené, vznikli dve parkovacie miesta.



Múzeum sa rozhodlo vytvoriť na prízemí objektu s úžitkovou plochou 1200 metrov štvorcových stálu expozíciu zameranú na históriu mlynárskeho remesla v regióne, v ostatných častiach sú uložené zbierkové predmety múzea.