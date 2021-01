Dve zariadeniach pre seniorov v okrese Žarnovica evidujú COVID-19

Žarnovica 14. januára (TASR) – V dvoch zariadeniach pre seniorov v okrese Žarnovica sa vyskytli lokálne epidémie ochorenia COVID-19. Pre TASR to potvrdila regionálna hygienička Eva Striežová s tým, že ide o domov sociálnych služieb (DSS) Hrabiny v Novej Bani a zariadenie sociálnych služieb (ZSS) v obci Veľká Lehota.



„Na Hrabinách ochorelo 16 klientov a 7 zamestnancov s ľahším priebehom. Vo Veľkej Lehote to je 37 klientov a 16 zamestnancov, tiež vo väčšine prípadov ochorení s ľahším priebehom. V obidvoch zariadeniach boli prijaté prísne režimové protiepidemické opatrenia, pre Hrabiny bolo vydané aj rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva k zákazu poskytovania služieb týždňovej a ambulantnej formy,“ uviedla Striežová.



Ochorenie COVID-19 bolo v DSS Hrabiny zachytené pravidelným testovaním klientov a zamestnancov, zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). „V zariadení sa obmedzil počet klientov, momentálne sa poskytujú len pobytové služby. Zariadenie zatiaľ neavizuje problémy s personálnym zabezpečením služieb,“ potvrdila pre TASR vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková.



„Už od prvej vlny platí v zariadeniach zvýšená dezinfekcia a sanitácia priestorov a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Pohyb a pobyt klientov mimo zariadenia i v priestoroch zariadenia je obmedzený na nevyhnutné minimum, zvýšená pozornosť je venovaná monitorovaniu zdravotného stavu klientov i zamestnancov,“ vysvetlila ďalej Štepáneková.



DSS Hrabiny má kapacitu 148 lôžok, o približne 50 aktuálnych klientov sa stará 92 zamestnancov. „BBSK tento týždeň spustil masívne očkovanie zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Do konca týždňa by malo byť zaočkovaných 500 zamestnancov zariadení sociálnych služieb,“ prezradila Štepáneková. Dodala, že v stredu mali byť proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní aj prví zamestnanci DSS Hrabiny.