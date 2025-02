Dualistov v Prešovskom kraji pribúda, je ich takmer 1700

Prešov 12. februára (TASR) - Záujem o duálne vzdelávanie v regiónoch Prešovského kraja rastie. Potvrdzujú to aktuálne počty žiakov zapojených do tohto systému vzdelávania, ktorých je na všetkých stredných školách v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) už 1695. Oproti školskému roku 2023/2024, v ktorom bolo dualistov v kraji niečo vyše 1500, ide o nárast presahujúci 11 percent. Za posledných šesť rokov je toto zvýšenie až 2,7-násobné a v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast o 170 percent. Dualisti sú aktuálne z 33 stredných škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Duálne vzdelávanie žiakom nesporne prináša obrovské množstvo benefitov a skvelý štart ich kariéry. Vďaka praxi vykonávanej priamo u zamestnávateľa sú lepšie pripravení na svoje budúce povolanie, sú platovo ohodnotení a, čo je nemenej dôležité, po skončení štúdia môžu rátať s perspektívou získania atraktívnej pracovnej pozície. Zamestnávateľ zas získava hotového zamestnanca s potrebnými vedomosťami a skúsenosťami, vďaka čomu šetrí náklady s náborom či rekvalifikáciou nových zamestnancov," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



V stredných školách zriaďovaných prešovskou krajskou samosprávou presiahol počet žiakov s učebnou zmluvou so zamestnávateľmi číslo 1240. Dualisti sú najčastejšie zo sféry obchodu a služieb, automobilovej a kovospracujúcej výroby a z ďalších priemyselných odvetví. Za posledné obdobie sa zvýšil ich počet aj v potravinárstve, strojárstve, elektrotechnike či v poľnohospodárstve.



V rámci odborov ide najmä o kuchárov, čašníkov, stolárov, murárov, obchodných pracovníkov, ako aj o mechanikov, karosárov či lakovníkov. Najsilnejšie zastúpenie dualistov majú regióny ako Prešov, Poprad, Stará Ľubovňa a Bardejov.



Čo sa týka zamestnávateľov a firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania, v regiónoch PSK je ich aktuálne viac ako 300.



"Zamestnávatelia majú záujem už o našich prvákov, pretože sa im žiaci na pracoviskách osvedčili, a kým niekedy si ich žiadali možno dvoch, troch, teraz sa to blíži k desiatke. Máme dokonca školy, kde je až približne polovica žiakov v duáli, čo je skvelé. Aj samotný Úrad PSK aktuálne poskytuje praktické vyučovanie žiakom v odbore obchodná akadémia. Prešovský samosprávny kraj je aktívnym podporovateľom a poskytovateľom duálneho vzdelávania," dodal Majerský.