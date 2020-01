Duálna akadémia: Na strednej škole sa vzdelávajú aj zarábajú Foto: Volkswagen Slovakia

Bratislava 17. januára (OTS) - Po opustení školy z nich budú odborníci s praxou, ktorá im otvára dvere ku kvalifikovanej práci. Duálna akadémia vznikla pred štyrmi rokmi ako reakcia na nedostatok kvalifikovaných odborníkov na trhu práce a v súčasnosti má už takmer 400 žiakov, ponúka štúdium v 7 technických odboroch, zamestnáva 22 odborných pedagógov a pribudli aj ďalšie partnerské firmy.Bývalé učilište Bratislavských automobilových závodov sa podarilo pred 4 rokmi pretransformovať na špičkovú strednú školu s vlastnou tréningovou halou s najmodernejšími zariadeniami, ktoré aktuálne používajú vo výrobe mnohé firmy. Vybavenie školy si žiaci pochvaľujú, modernosťou pripomína kvalitné školy v zahraničí. Aktuálne má v Duálnej akadémii otvorené dvere ďalších 120 deviatakov, z toho 87 pre Volkswagen Slovakia. Dôležité je, aby mali pozitívny vzťah k technike, pričom už počas strednej školy nadobudnú cenné praktické skúsenosti. Práve tie im významne pomôžu uplatniť sa na trhu práce po úspešnom ukončení štúdia. „“ uviedla, hovorkyňa Volkswagen Slovakia.Duálna akadémia kladie počas vyučovania dôraz na získavanie praktických zručností u zamestnávateľa. Umožňuje to práve systém duálneho vzdelávania, na základe ktorého žiaci trávia,“ vysvetlil, vedúci odborného vzdelávania v Duálnej akadémii. Škola je vhodná najmä pre mladých ľudí, ktorých baví technika a najradšej sa učia priamo v praxi. „“ potvrdila predsedníčka Duálnej akadémie. Výnimkou v škole už nie sú ani dievčatá. Tie do prevažne chlapčenských tried postupne pribúdajú a niektoré z nich dokonca úspešne reprezentujú školu na technických súťažiach.Škola spolu so zamestnávateľom aktívnea svojím fungovaním dokáže odpovedať na situáciu na pracovnom trhu tak, aby jej absolventi mali po škole lepšie možnosti uplatnenia. Dôkazom toho je tiežProstredníctvom nich škola vzdeláva pre budúcnosť nové typy odborníkov, ktorí sa špecializujú na informatizáciu a diagnostikovanie zložitých elektronických procesov. Prepojenie praxe s firmami pomáha efektívne si vychovávať vlastných budúcich zamestnancov, ktorí sú oproti ich rovesníkom z iných škôl po skončení Duálnej akadémie dôkladne pripravení na reálne pracovné podmienky.A ako svoju budúcnosť vnímajú samotní žiaci školy? Zdôrazňujú najmä spokojnosť s praxou a získané sebavedomie v technických zručnostiach. Žiačka v odbore mechanik nastavovačsa teší do zamestnania: „Žiaci si okrem spomínaných výhod pochvaľujúNapriek tomu, že škola je súkromná,. „“ vysvetlila. Po úspešnom ukončení štúdia získavajú žiaci okrem výučného listu, maturitného vysvedčenia aj medzinárodný dvojjazyčný nemecký certifikát, ktorý je akceptovaný v zahraničí.Prihlasovanie sa do Duálnej akadémie v systéme duálneho vzdelávania je dvojkolové. Prvý dôležitý krok je podanie žiadosti online na www.dualnaakademia.sk alebo osobne počas. Následne budú záujemcovia pozvaní na výberové konanie k zamestnávateľom, ktoré sa uskutoční v termíne 23. – 27. marca 2020. Úspešným uchádzačom vystaví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré následne priložia k prihláške na strednú školu Duálna akadémia. Viac informácií na info@dualnaakademia.sk alebo tel. čísle +421 907 649 516.