Duálne vzdelávanie v gastroodboroch skončilo v Jasnej 16 študentov

Liptovský Mikuláš (TASR) - V jednom z hotelov v stredisku Jasná tento týždeň absolvovalo 16 študentov záverečné skúšky duálneho vzdelávania v odboroch kuchár a čašník. Riaditeľka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši Katarína Uličná v tejto súvislosti upozornila, že výchova budúcich zamestnancov je pre cestovný ruch veľmi dôležitá a vyzdvihla prínos duálneho vzdelávania.



"V súlade s harmonogramom všetky zručnosti, ktoré majú žiaci rozpísané v rámci vzdelávacieho programu, sú zvládnuté, preukázali, že sa u zamestnávateľa naozaj všetko naučili. Myslím, že duálne vzdelávanie má význam hlavne pre veľkých zamestnávateľov, aby si takto zabezpečili domácich pracovníkov, domácich žiakov. To, že je to cielené, má to perspektívu a zmysel, by mali zamestnávatelia prezentovať rodičom, žiakom," skonštatovala Uličná.



Dohromady sedem kuchárov a deväť čašníkov postupne predviedlo pred skúšobnou komisiou všetky nadobudnuté zručnosti. Kuchári pripravovali menu, čašníci slávnostné prestieranie a obsluhovali aj pred pohľadmi rodičov či priateľov. "Najprv sme si prestreli slávnostnú tabuľu, mali sme skúšku zo zručnosti, v rámci ktorej som flamboval palacinky. Potom sme podávali slávnostný obed formou zložitej obsluhy," priblížil jeden zo študentov Patrik Serek.



Prevádzkovateľ stredísk cestovného ruchu spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR) spolupracuje so strednými školami v systéme duálneho vzdelávania už šiesty rok. "Máme študijné aj učebné odbory v profesiách kuchár a čašník, v ktorých máme vo všetkých ročníkoch viac ako 100 žiakov. Tento počet hovorí o tom, že záujem zo strany študentov je veľký. Okrem iného im totiž ponúkame prácu po skončení štúdia. V oblasti cestovného ruchu spolupracujeme aj s vysokými školami," vysvetlil riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti Marek Schwarz. Prevádzkovateľ si vie predstaviť rozšíriť ponuku duálneho vzdelávania aj v ďalších odboroch, ako napríklad lanovkár či elektrikár.