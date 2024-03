Vysoké Tatry 7. marca (TASR) - Duálne vzdelávanie využívajú viaceré hotely v tatranskom regióne. Patrí medzi ne aj Hotel Lesná, ktorý sa v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, strednými odbornými školami (SOŠ) v Hornom Smokovci a Kežmarku podieľa na rozvoji mladých talentov. Žiaci, ktorí sa na procese zúčastnia, budú podľa riaditeľa Jozefa Ivaniča v budúcnosti kvalitnejšie pracovať pre nich, ale tiež šíriť dobré meno slovenskej gastronómie v zahraničí.



Podstata tejto formy vzdelávania spočíva v tom, že študenti sú týždeň v škole a týždeň pracujú priamo v hoteli, kde si reálne môžu vyskúšať teoretické znalosti. Vďaka tomu majú po ukončení štúdia praktické zručnosti, a teda sa ľahšie dokážu uplatniť na trhu práce.



Hotel v Starej Lesnej nedávno investoval viac ako 100.000 eur do zvýšenia kvality a efektivity hotelovej kuchyne, časť investície financovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Aktuálne majú v duálnom vzdelávaní troch študentov. So školami však spolupracujú dlhšie, vďaka čomu si v minulosti "vychovali" štyroch zamestnancov, ktorí však časom zmenili zamestnanie. "Stále bojujeme s dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa vybrali cestou duálneho vzdelávania," dodal riaditeľ hotela Lesná.



V popradskom akvaparku je aktuálne približne 30 študentov na duálnom vzdelávaní a tiež dvaja majstri odborného výcviku. Niekoľko ich pôsobí napríklad v hoteloch Hills a Horizont v Starej Lesnej, tam by ich počet radi zvýšili. "Máme však trochu problém s logistikou, nie všetci študenti chcú dochádzať do Tatier. Dvakrát do týždňa preto niekoľkých z nich prevážame z Popradu do Starej Lesnej," uviedol pre TASR manažér hotelov v Starej Lesnej Ľuboš Guzan. Rovnako podľa neho absentuje motivácia zo strany rodičov, aby po skončení štúdia žiaci ostali pracovať v regióne. Upozornil, že rozdiel v mzdovom ohodnotení v zahraničí nie je až taký veľký vzhľadom na množstvo odpracovaných hodín.



V hoteli na brehu Štrbského Plesa sa aktuálne vzdeláva päť čašníkov a šesť budúcich kuchárov. "V tomto procese fungujeme piaty rok, vlani skončili traja žiaci a aj sa u nás zamestnali. Spoluprácu so študentami vnímame veľmi pozitívne, je to vec overená rokmi, vidíme v tom potenciál, že si vieme vychovať vlastných ľudí," zhodnotil personálny riaditeľ hotela Kempinski Peter Škoda.



V jednom z hotelov v Tatranskej Lomnici mala žiačka SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci dokonca možnosť variť v tíme michelinského kuchára. Tatranský šéfkuchár Martin Klaučo uviedol, že študenti, s ktorými prichádzajú do kontaktu, sú rôzni. "Niektorí majú skúsenosti, niektorých to zaujíma viac a rýchlejšie sa učia, zatiaľ je vidieť, že sa učiť chcú a dá sa s nimi pracovať," zhodnotil. Riaditeľka hotela Lomnica Miriama Vojčíková dodala, že duálne vzdelávanie odštartovali v tomto školskom roku a spomedzi uchádzačov si vyberali budúcich kuchárov a čašníkov aj na základe istých kritérií a zručností.



Mladú generáciu treba podľa prezidenta Zväzu cestovného ruchu SR Mareka Harbuľáka zaujať a nadchnúť pre remeslo. "Tomu prispievajú aj prevádzky, ktoré umožňujú študentom realizovať sa, a motivujú tiež úspešní absolventi," skonštatoval. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková dodala, že potenciál duálneho vzdelávania je veľký, nie vždy sa však využíva na 100 percent.