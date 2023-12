Dubnica n. Váhom vráti zašlú slávu schátranému kaštieľu Chaetau Mignon

Dubnica nad Váhom 9. decembra (TASR) - Po dvoch rokoch od získania zruinovaného renesančného kaštieľa Chaetau Mignon do majetku mesta, začala dubnická radnica s jeho rekonštrukciou. Z historického objektu sa má po revitalizácii opäť stať vyhľadávané miesto s nadregionálnym významom. Informoval o tom primátor Dubnice Peter Wolf.



Rekonštrukčné práce by podľa neho mali trvať asi rok, celkové náklady na obnovu národnej kultúrnej pamiatky sa vyšplhajú na 1,7 milióna eur. Prostriedky na komplexnú rekonštrukciu a záchranu kaštieľa mesto získalo z plánu obnovy.



"Boli to viac ako dva roky tvrdej práce a príprav. Veľmi nám pomohol Krajský pamiatkový úrad a Ministerstvo dopravy SR, na ktorom som sa stretol s maximálnou ústretovosťou. Sú to inštitúcie, bez ktorých by sa nám tento projekt nepodarilo zrealizovať," skonštatoval primátor.



V zrekonštruovanom kaštieli podľa neho vznikne gastro prevádzka vyššieho štandardu, ďalšie priestory sa budú môcť využiť ako galéria, výstavné sály, prípadne komunitné centrum. "Bude to veľkou pridanou hodnotou pre naše mesto, pre jeho kultúru i históriu," doplnil Wolf.



Kaštieľ patril v minulosti k najväčším pýcham mesta. V útrobách renesančného kaštieľa žili záhradníci, ktorých si najímalo panstvo z rodu Ilešháziovcov, aby sa pričinili o pompéznosť záhrad náležiacich ku kaštieľu. V súkromných rukách sa z dôvodu nevhodného zaobchádzania stala z národnej kultúrnej pamiatky zanedbaná ruina.