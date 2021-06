Atletický štadión v Dubnici n. Váhom zrekonštruujú do konca tohto roka

Dubnica nad Váhom 19. júna (TASR) - Atletický štadión v Dubnici nad Váhom kompletne zrekonštruujú do konca tohto roka. Na športovcov tak budúci rok čaká nový tartanový povrch s miernejšími zákrutami, ako aj obnovený vrhačský sektor. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.



S prácami na rekonštrukcii atletického oválu začalo mesto v apríli tohto roka. Slovenský atletický zväz poskytol na rekonštrukciu športoviska formou dotácie 250.000 eur, takmer 370.000 eur investuje zo svojho rozpočtu mesto.



"Som rád, že sa nám tento veľký projekt darí realizovať, a to aj vďaka dobrej spolupráci so Slovenským atletickým zväzom. Pevne verím, že po rekonštrukcii budeme môcť opäť v našom meste hostiť medzinárodné podujatia," vysvetlil primátor Peter Wolf. Samospráva má podľa neho pripravenú na rekonštrukciu aj mestskú športovú halu, zimný štadión i ďalšie, prevažne exteriérové športoviská.



Mestský športový areál disponuje šesťdráhovým 400-metrovým atletickým oválom. "Po dvoch dekádach užívania bol tartanový povrch poškodený, opotrebovaný a najmä na prvej, najpoužívanejšej dráhe bol po zimných mesiacoch zvlnený a na frekventovaných miestach dokonca vytrhaný," spomenula Rezáková.



Obnova povrchu bola preto podľa nej nevyhnutnou podmienkou na vytvorenie adekvátnych podmienok pre atletiku či organizovanie národných či nadnárodných atletických súťaží. Práce na obnove štadióna by mali byť dokončené do konca tohto roku. "V prvej etape sme z dráhy odstránili tartan, momentálne sa realizujú hlavné búracie práce. Nová vrstva, ktorú na plochu aplikujeme, bude po celej svojej hrúbke kompletne priepustná pre vodu,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu mesta Jozef Králik.