Dubnica nad Váhom chce prenajať zrekonštruovaný objekt Chateau Mignon

Dubnica nad Váhom 9. júla (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom hľadá nájomcu zrekonštruovaného objektu Chateau Mignon, niekdajšieho sídla záhradníka rodu Ilešházi. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.



Radnica objekt v tomto roku zrekonštruovala za 1,9 milióna eur, dotácia z plánu obnovy predstavovala 1,77 milióna eur. Samospráva aktuálne hľadá vhodného nájomcu, ktorý vyhľadávanému podniku prinavráti medzinárodné renomé.



Mesto organizuje pre záujemcov dve prehliadky priestorov - 17. júla o 10.00 h a 6. augusta o 14.00 h. Účasť na prehliadke je povinným kritériom pre budúceho nájomcu. Lehota na predkladanie návrhov nájomnej zmluvy je do 28. augusta.



Podľa primátora Dubnice Petra Wolfa chce mesto zabrániť tomu, aby sa opakovala situácia z minulosti, keď Chateau Mignon skrachoval v súkromných rukách. „Tento pamiatkový objekt sa nám podarilo opätovne získať do majetku mesta a následne zrekonštruovať. Chceme sa teda uistiť, že obnovenú budovu zveríme do rúk poctivému a skúsenému prevádzkarovi, ktorý sa postará o to, aby Dubničania mohli byť na Chateau Mignon hrdí,“ uviedol primátor.



Mesto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť záujemcovia s cieľom prenajať časť objektu. Splniť musia prísne kritériá. Tie sú zárukou udržateľnosti, nastavenia a uchovania dlhodobej kvality poskytovaných služieb v priestoroch kultúrnej pamiatky.