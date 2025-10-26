< sekcia Regióny
Dubnica nad Váhom do zeme v parku zapustí sedem retenčných nádrží
Zapustením nádrží mesto symbolicky spustí projekt s názvom Zelenšia Dubnica.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 26. októbra (TASR) - Samospráva Dubnice nad Váhom zapustí do zeme v budúcom ekologickom parku medzi budovou radnice, pošty a kultúrneho domu sedem retenčných nádrží na zachytávanie vody. Aktivitou symbolicky spustí projekt Zelenšia Dubnica, ktorým chce flexibilne reagovať na zmeny klímy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
„Retenčné nádrže, ktoré zapustí do zeme v budovanom ekologickom parku, budú mať objem dohromady 200.000 litrov. Zachytávať budú vodu zo striech domu kultúry a mestského úradu, ktorú bude mesto následne využívať na zavlažovanie rastlinstva na Námestí Alexandra Dubčeka,“ spresnila Valuchová.
Spomenula, že doteraz bolo územie v centre mesta na Námestí A. Dubčeka frekventovanou zónou, avšak zväčša len tranzitného charakteru. Nachádza sa tu pošta, mestský úrad, dom kultúry, základná umelecká škola a aj mestská knižnica. „Po vytvorení ekologického parčíka, ktorého súčasťou sú aj hracie prvky pre deti či exteriérové pódium pre základnú umeleckú školu, má územie potenciál premeniť sa na oddychovú a vyhľadávanú zónu,“ skonštatovala hovorkyňa mesta.
Zapustením nádrží mesto symbolicky spustí projekt s názvom Zelenšia Dubnica. Jeho cieľom je zvýšiť triedenie komunálneho odpadu nad 60 percent, zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov prostredníctvom konkrétnych aktivít, ako aj flexibilne reagovať na klimatické zmeny v mestských podmienkach. K prvým aktivitám bude patriť osadenie nádob na cigaretové ohorky s cieľom ich recyklácie a využitia ako prímesi na výrobu asfaltu, kampaň zacielená na bezobalové desiate či osadenie siete elektrických nabíjacích staníc po celom meste.
