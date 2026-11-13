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Dubnica nad Váhom investuje do rekonštrukcie Gagarinovej ulice
Obnova komunikácie prispeje k zlepšeniu jej technického stavu, zvýšeniu komfortu jazdy a bezpečnejšiemu pohybu účastníkov cestnej premávky.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 13. novembra (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom pokračuje v rekonštrukcii 600-metrového úseku Gagarinovej ulice. Aktuálne prebieha jej frézovanie, v pondelok (16. 11.) by mali začať pokladať nový asfalt. Informoval o tom Ľubomír Bobák z kancelárie primátora mesta.
Obnova komunikácie prispeje k zlepšeniu jej technického stavu, zvýšeniu komfortu jazdy a bezpečnejšiemu pohybu účastníkov cestnej premávky. Na svoje pôvodné miesto sa vrátia aj spomaľovacie prvky. Celková hodnota investície predstavuje približne 350.000 eur.
„Stav miestnych komunikácií je jednou z oblastí, ktorým venujeme nepretržitú pozornosť a zároveň reagujeme na požiadavky obyvateľov. Postupne investujeme do ich obnovy tak, aby sa Dubničania mohli pohybovať po meste bezpečnejšie a komfortnejšie. Gagarinova ulica je po tohtoročnej rekonštrukcii Kollárovej ulice ďalším miestom, kde sa nám podarí zlepšiť kvalitu cestnej infraštruktúry. Súčasťou projektu je aj odvodnenie cesty a výmena obrubníkov,“ uviedol primátor mesta Peter Wolf.
Počas rekonštrukcie je potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami. Mesto žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny pracovníkov na stavbe a zvýšili opatrnosť pri prejazde dotknutým úsekom.
Obnova komunikácie prispeje k zlepšeniu jej technického stavu, zvýšeniu komfortu jazdy a bezpečnejšiemu pohybu účastníkov cestnej premávky. Na svoje pôvodné miesto sa vrátia aj spomaľovacie prvky. Celková hodnota investície predstavuje približne 350.000 eur.
„Stav miestnych komunikácií je jednou z oblastí, ktorým venujeme nepretržitú pozornosť a zároveň reagujeme na požiadavky obyvateľov. Postupne investujeme do ich obnovy tak, aby sa Dubničania mohli pohybovať po meste bezpečnejšie a komfortnejšie. Gagarinova ulica je po tohtoročnej rekonštrukcii Kollárovej ulice ďalším miestom, kde sa nám podarí zlepšiť kvalitu cestnej infraštruktúry. Súčasťou projektu je aj odvodnenie cesty a výmena obrubníkov,“ uviedol primátor mesta Peter Wolf.
Počas rekonštrukcie je potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami. Mesto žiada vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny pracovníkov na stavbe a zvýšili opatrnosť pri prejazde dotknutým úsekom.