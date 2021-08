Letné prázdniny v Dubnici nad Váhom trávi v škole približne 300 detí

Dubnica nad Váhom 22. augusta (TASR) – Do projektu Letná škola sa tento rok zapojili všetky tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom. Leto v škole trávi bezmála 300 detí prvého aj druhého stupňa. Na organizáciu využili mestské školy 13 600 eur z dotácie ministerstva školstva. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.



Deti letnú školu navštevujú v týždenných blokoch od 9. augusta až do konca letných prázdnin. Počas školského voľna navštevujú rôzne inštitúcie v meste, učia sa piecť chlieb, učia sa orientovať v teréne či riešia dopravné situácie.



„Všetky tri naše školy aj v počas leta vytvárajú pre deti podnetné vzdelávacie a zábavno-náučné prostredie. Najmä po ťažkom školskom roku, ktorý bol poznačený pandemickými obmedzeniami, to vnímame ako veľmi dôležité,“ vysvetlia Mária Balážová zo Školského úradu v Dubnici nad Váhom.



Na Základnej s materskou školou Centrum I sa podľa hovorkyne mesta venujú vzdelávacím činnostiam, pohybovým hrám či aktivitám zameraným na rozvoj zručností, ako maľovanie a modelovanie, komunikačné schopnosti alebo zdravé stravovanie. Aj žiaci Základnej s materskou školou Pod hájom majú možnosť prehĺbiť si vedomosti z uplynulého školského roku formou zážitkového vyučovania. Hrajú sa so skákajúcou matematikou, finančnú gramotnosť si rozvíjajú hraním rolí v obchode, kreslia mapu blízkeho okolia a inscenujú sprievodcu historickými pamiatkami mesta. V teréne pomáhajú starším, riešia dopravné situácie a poznávajú lúčne rastliny.



Stovka detí sa počas školského voľna vzdeláva v piatich turnusoch na Základnej s materskou školou Pavla Demitru. „Zamerali sme sa na matematické, jazykové, literárno-dramatické a pohybové kompetencie. Tie sú u detí rozvíjané atraktívnymi formami, a to napríklad v rámci spolupráce s Dubnickým technologickým inštitútom, mestskou knižnicou či Dubnickým múzeom. V rámci animačnej časti deti uvidia krátke divadelné etudy, v pohybových aktivitách si napríklad zahrajú florbal proti hráčom z Dubnického HK Spartak,“ priblížil riaditeľ školy Oto Bača.