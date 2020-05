Dubnica nad Váhom sa opäť zapojí do projektu Do práce na bicykli

Dubnica nad Váhom 11. mája (TASR) – Po minuloročnej premiére ponúka mesto Dubnica nad Váhom aj tento rok svojim obyvateľom možnosť zapojiť sa do projektu Do práce na bicykli. Pre pandémiu sa bude výnimočne bicyklovať nie v máji, ale v septembri.



Podľa primátora Petra Wolfa najazdili Dubničania v minulom roku v máji v rámci projektu 4400 kilometrov. Umožniť svojim obyvateľom súťažiť pod hlavičkou svojho mesta chcú aj tento rok. Registrácia súťažných tímov je otvorená až do 7. septembra. Do súťaže sa môžu zapojiť aj firmy, organizácie a školy.



Dubnická samospráva robí podľa neho kroky k ďalšiemu rozvoju cyklodopravy v meste. „Pripravujeme rozšírenie infraštruktúry pre bicykle – segregovaných cyklistických trás, ktoré budú určené výhradne pre pohyb na bicykli. Už tento rok chceme realizovať niektoré cyklotrasy, v budúcom roku v tom chceme pokračovať,“ doplnil primátor.



Ako dodal, v tomto roku by mali v meste spustiť projekt zdieľaných bicyklov. Mesto uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.