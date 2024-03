Knižnica v Dubnici nad Váhom ponúka tento týždeň amnestie poplatkov

Dubnica nad Váhom 5. marca (TASR) - Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom odpustí v rámci Týždňa slovenských knižníc (4. - 8. 3.) svojim čitateľom poplatky za upomienky. Informoval o tom referent knižnice Samuel Valuch.



Amnestie poplatkov za upomienky ponúka dubnická knižnica už niekoľko rokov, odpúšťanie poplatkov počas Týždňa slovenských knižníc je najstaršou nepretržitou aktivitou knižnice.



"Počas našej malej amnestie prichádzajú čitatelia, ktorí mali výpožičky doma neprimerane dlho, a my ich spoločne s našimi knihami znova radi vidíme. Podľa nás je najčastejšou príčinou nevrátania výpožičiek obava z návštevy knižnice a akýsi pocit viny. Ľudia sa možno boja sankcie či našej reakcie. Môžem však všetkých ubezpečiť, že sa nemusia ničoho obávať. My knihovníci budeme určite milí a naozaj sa potešíme, keď knihy vrátia," doplnil Valuch.



V marci pripravila dubnická knižnica pre svojich čitateľov podujatia pre všetky vekové kategórie. V knižnici privítajú celé triedy nielen z Dubnice nad Váhom, ale aj z Novej Dubnice či z Hornej Poruby. Marec bude patriť aj besede so spisovateľom Petrom Šloserom, detským tvorivým dielničkám, ale aj výstave o Dominikovi Tatarkovi.