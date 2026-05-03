Dubnica nad Váhom: Na stavbe plavárne sa betónuje základová doska
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 3. mája (TASR) - Na stavbe novej mestskej plavárne v Dubnici nad Váhom sa koncom apríla začali betonárske práce. Po vyhĺbení stavebnej jamy, spevnení podložia a namontovaní výstuže mohol zhotoviteľ pristúpiť k betónovaniu základov. Po tohtotýždňovom kontrolnom dni o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
„Do základovej dosky plavárne ide viac ako 300 kubíkov betónu. Keď dokončíme prácu na základoch, budeme môcť pokračovať v debnení stien a následne sa práce presunú na bazénovú dosku. Po realizácii vrchnej dosky nám postupne stavba začne rásť aj do výšky,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Jozef Králik.
Stavenisko budúceho športoviska ožilo prácami v decembri minulého roku, pričom zhotoviteľ zatiaľ pokračuje v súlade so stanoveným harmonogramom. „Prví plavci by si tak na dubnickej plavárni mohli zaplávať na jeseň budúceho roku, tak ako sme predpokladali. Stavba tohto typu a rozsahu bude určite atraktívna nielen pre domácich, ale ako počúvam od starostiek a starostov okolitých obcí, tak aj pre ľudí zo širšieho regiónu,“ poznamenal primátor mesta Peter Wolf.
Novostavba plavárne bude pozostávať z bazénovej haly, vstupného vestibulu s recepciou a barom, šatňového bloku, sociálnych zariadení a priestorov určených pre wellness. Na prvom poschodí bude sídliť administratíva a tiež technické priestory.
Dubnická hovorkyňa pripomenula, že rozsahom prác i objemom financií ide zatiaľ o najväčší projekt v novodobej histórii mesta v celkovej hodnote 7,1 milióna eur. „Výstavbu plavárne samospráva financuje bez úverov - z vlastných zdrojov a tiež s podporou Fondu na podporu športu,“ doplnila Valuchová.
