Dubnica nad Váhom: Niektoré inštitúcie budú v piatok zatvorené
Verejnosti bude v bežnom režime k dispozícii aj zberný dvor a kompostovisko.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 7. mája (TASR) - Mestský úrad a niektoré ďalšie inštitúcie v Dubnici nad Váhom budú v piatok (8. 5.) zatvorené. Radnica si tak uctí výročie víťazstva nad fašizmom. Informoval o tom Ľubomír Bobák z kancelárie primátora mesta.
„Piatok 8. mája je sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Okrem mestského úradu bude zatvorené aj mestské informačné centrum na Námestí Matice slovenskej, mestský šatník a mestská knižnica,“ uviedol Bobák.
Ako dodal, pre verejnosť bude otvorené Dubnické múzeum so sídlom v Dubnickom kaštieli. Verejnosti bude v bežnom režime k dispozícii aj zberný dvor a kompostovisko.
