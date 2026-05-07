Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Regióny

Dubnica nad Váhom: Niektoré inštitúcie budú v piatok zatvorené

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Verejnosti bude v bežnom režime k dispozícii aj zberný dvor a kompostovisko.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 7. mája (TASR) - Mestský úrad a niektoré ďalšie inštitúcie v Dubnici nad Váhom budú v piatok (8. 5.) zatvorené. Radnica si tak uctí výročie víťazstva nad fašizmom. Informoval o tom Ľubomír Bobák z kancelárie primátora mesta.

„Piatok 8. mája je sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Okrem mestského úradu bude zatvorené aj mestské informačné centrum na Námestí Matice slovenskej, mestský šatník a mestská knižnica,“ uviedol Bobák.

Ako dodal, pre verejnosť bude otvorené Dubnické múzeum so sídlom v Dubnickom kaštieli. Verejnosti bude v bežnom režime k dispozícii aj zberný dvor a kompostovisko.
.

Neprehliadnite

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?