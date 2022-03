Dubnica nad Váhom 16. marca (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom pokračuje v odstraňovaní nelegálnych bilbordov. Nelegálne reklamné stavby na základe súdneho príkazu odstraňujú technické služby mesta (TSM).



Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Valuchová, procesy súvisiace s elimináciou vizuálneho smogu dubnická samospráva rozbehla už v roku 2019. Na hlavnom cestnom ťahu v Dubnici odstránili už 40 bilbordov, ďalších 13 ubudne v týchto dňoch.



„Počiatočným monitoringom situácie v oblasti reklamných stavieb bolo v roku 2019 na území mesta zistených len popri hlavnom cestnom ťahu 111 bilbordov, reklamných zariadení či pútačov. Iba 12 z nich spĺňalo potrebné legislatívne náležitosti, ostatné boli postavené bez príslušných povolení,“ doplnila hovorkyňa.



Podľa dubnického primátora Petra Wolfa po troch rokoch práce z Dubnice nad Váhom zmizlo, respektíve mizne viac ako 50 bilbordov. „Boj s čiernymi reklamnými stavbami je spojený so zložitými a dlhodobými procesnými postupmi. Napriek tomu sa nevzdávame. Odstránili sme už desiatky nelegálnych reklamných stavieb a pokračujeme ďalej. Som veľmi rád, že sa nám to darí aj napriek komplikáciám. Prostredníctvom nového územného plánu chceme reklamné stavby regulovať tak, aby neboli vizuálnym smogom, ale aby boli umiestňované legálne, racionálnejšie a zmysluplnejšie,“ doplnil Wolf.



Najkritickejšie sú podľa neho z hľadiska vizuálneho reklamného smogu práve vstupné koridory do mesta Dubnica nad Váhom. Bilbordy a reklamné pútače sú nielen čiernymi stavbami, ale často sú aj zanedbané, neestetické a potenciálne nebezpečné pre bezprostredné okolie.