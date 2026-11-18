< sekcia Regióny
PREKAZENÝ OBCHOD S MARIHUANOU: Polícia obvinila štyroch mužov
Polícia vykonala domové prehliadky, pri ktorých našla veľké množstvo omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Trenčín 18. novembra (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil štvoricu mužov (38, 40, 40, 41) zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou spáchaného formou spolupáchateľstva. Štvorica podozrivá z drogovej trestnej činnosti pôsobila v Dubnici nad Váhom. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Obvinení si mali po vzájomnej dohode a spoločným konaním minimálne od začiatku roka 2025 až do svojho zadržania 9. novembra neoprávnene zadovažovať marihuanu, ktorú následne neoprávnene prechovávali, rozdeľovali, dávkovali a distribuovali ďalším osobám. Polícia vykonala domové prehliadky, pri ktorých našla veľké množstvo omamných a psychotropných látok.
„Všetky štyri obvinené osoby umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil a rozhodol o ich väzobnom stíhaní,“ doplnila hovorkyňa.
Obvinení si mali po vzájomnej dohode a spoločným konaním minimálne od začiatku roka 2025 až do svojho zadržania 9. novembra neoprávnene zadovažovať marihuanu, ktorú následne neoprávnene prechovávali, rozdeľovali, dávkovali a distribuovali ďalším osobám. Polícia vykonala domové prehliadky, pri ktorých našla veľké množstvo omamných a psychotropných látok.
„Všetky štyri obvinené osoby umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil a rozhodol o ich väzobnom stíhaní,“ doplnila hovorkyňa.